«Как вы все похожи»: Татьяна Навка и ее сестра показали подросших дочерей

Татьяна Навка вскоре после Нового года отправилась в отпуск. Фигуристка привыкла работать не покладая рук, но декабрь выдался сложным. Ко всему прочему, она трудилась без выходных вместе с дочкой Надеждой на новом ледовом шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств». Поэтому спортсменка теперь нежится под солнцем на Мальдивах. Хотя даже на отдыхе она занимается йогой и водными видами спорта.

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К слову, на днях Навка оторвалась на побережье, станцевав под живую музыку. А теперь у нее еще и появилась компания. К фигуристке приехала ее сестра Наталья и маленькая племянница Даша. Девушка с удовольствием запечатлела, как ее наследница обняла двоюродную сестру при встрече. В первый день родственники олимпийской чемпионки предались релаксу.

А вот вечером они все вместе отправились в кафе и сделали совместное фото. В кадре Татьяна позирует с сестрой. Рядом с ними сидели их дочери. Надежда улыбалась, а Даша корчила рожицу. «Маленькие обезьянки», — отметила фигуристка. К слову она одна облачилась в белую блузку, все остальные блистали в платьях с цветочным принтом. Свои образы они дополнили золотыми украшениями — крупными серьгами и часами.

Поклонники пришли в восторг от редкого семейного снимка. Многие заметили, что девочки похожи на своих мама. «Все красотульки!», «Одна семья, как вы все похожи», «Надюша ваша маленькая копия», «Обе девчонки похожи друг на друга», «Милые мордашки», «Такие милые и светлые фотографии», «Красивые девочки в красивом месте», — прокомментировали пост подписчики.