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«Какая нежность»: Навка выступила на льду со своей подросшей дочкой Надеждой

В Москве состоялась премьера сказочной ледовой постановки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Какая нежность»: Навка выступила на льду со своей подросшей дочкой Надеждой
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка последние месяцы активно готовилась к новому ледовому шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Она не первый год радует поклонников красочными представлениями. На этот раз в ее спектакле снова принял участие Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк. Более того, он появился на льду со своей годовалой дочкой. Кроха заметно подросла. Алина Загитова стала звездой сказки, как и дочка самой Навки — пятилетняя Надежда.

В соцсети Навка поделилась кадрами с премьеры. Несмотря на то, что ранее она предупредила, что ее наследница маленькая и устает от ежедневных тренировок, поэтому может пропустить часть шоу, она все же появилась на льду. Если Татьяна сыграла добрую фею, которая становится злой из-за предательства любимого человека, то похоже, что ее дочка тоже исполнила роль феи. Она появилась на представлении в миниатюрной копии костюма своей мамы. Ее ангельские крылья светились благодаря лампочкам.

Также старшая дочь фигуристки Александра Жулина спела в предстоящей постановке — ей досталась роль Принцессы. 19-летняя девушка взяла для себя новую высоту, ведь в постановке звучит достаточно сложная музыка. Трогательная сцена, где Навка катется на льду с Надеждой растрогали зрителей.

«Каждое мгновение на льду и в воздухе, каждый танец, каждый жест, каждую ноту я прожила всем сердцем и душой!!! Любовь, счастье, разочарования, трагедия, прощение, надежда… Вихрь, нет даже скорее ураган эмоций, проносящийся за время нашей сказки — это целая жизнь в миниатюре!», — поделилась спортсменка.

Поклонников поразило красочное шоу. «Больше всего я рада за Надежду Пескову», «Какие костюмы красивые! Лучшее шоу!», «Надюша- умница!», «Какая нежность!!! Какая красота во всем!!! Надюша и мама…!!! Татьяна Навка это вам даже не просто „спортсменка, комсомолка, чемпионка“, это уже наше Достояние», — прокомментировали пост подписчики.

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«Спящая красавица»ледовое шоуНадежда ПесковаТатьяна Навка
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«Какая нежность»: Навка выступила на льду со своей подросшей дочкой Надеждой
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