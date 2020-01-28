«Малышка на миллион»: Лобода в «золотом» мини-бикини восхитила Бондарчук

Пока Полина Гагарина проводит дни на съемочной площадке девятого сезона вокального шоу «Голос. Дети» в качестве новой наставницы, Светлана Лобода наслаждается заслуженным отпуском в теплых краях. Несмотря на то, что исполнительница охотно делится отчетными пляжными снимками, она держит в секрете место своего пребывания. На курорт экс-солистка группы «ВИА Гра» улетела с дочерьми: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой.

37-летняя певица привлекла внимание экс-возлюбленной режиссера Федора Бондарчука, заслужив комплимент модели. 51-летняя Светлана по-достоинству оценила фотосессию артистки в «золотом» мини-бикини.

«Малышка на миллион», — отметила Бондарчук.

Напомним, что бывшая жена Федора строит отношения с модным галеристом Сергеем Табуновым. К слову, сам режиссер успел сыграть свадьбу с Паулиной Андреевой. Молодая избранница Бондарчука младше него на двадцать один год. Однако значительная разница в возрасте не помешала влюбленным оформить отношения в загсе.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, историк моды Александр Васильев не раз критиковал стиль и гардероб Светланы Лободы. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что артистка отдает предпочтение весьма эпатажным образам. Пусть певица и стала супер-звездой, но в диву она пока еще не превратилась, заявил Васильев.