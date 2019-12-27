«В диву пока не превратилась»: Васильев отчитал Лободу за голый живот

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль украинской исполнительницы и наставницы восьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети». Историк моды подметил, что Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей: восьмилетнюю Евангелину и малышку Тильду, в декабре ей исполнился год и семь месяцев. Соведущий Эвелины Хромченко остался недоволен гардероб знаменитости, вспомнив о неудачном костюме артистки на «Новой волне». Рассмотрев наряд певицы, Васильев раскритиковал Светлану за голый живот и отсутствие белья под одеждой.

Историк моды не стал скрывать: украинская исполнительница сделала себе имя, уточнив, что все ее концерты проходят при полном аншлаге. Однако там, где речь заходит о стиле и гардеробе, Светлана так и не стала дивой, полагает телеведущий.

«Пока в диву она не превратилась. Хотя по успеху гастролей, она стопроцентная звезда», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Напомним, что спустя несколько недель после вторых родов певица появилась на премии телеканала «МУЗ-ТВ». Тогда артистка не стала отвечать на вопросы шоумена Максима Галкина, скрыв от публики имя новорожденной малышки. Светлана до сих пор держит в тайне, кто стал отцом ее младшей наследницы.