ЗВЕЗДЫ

17-летний сын Рудковской вышел в свет со своей возлюбленной

Николай Батурин появился на стильной вечеринке в «Депо» в компании юной девушки. Свою избранницу маме представлять он не торопится.

17-летний сын Рудковской вышел в свет со своей возлюбленной
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская в прошлом году решила, что должна показать свою жизнь со всех сторон. Она приняла участие в реалити-шоу «Яна Супер». Светская львица под прицелом камер посещала различные мероприятия, спорила с мужем и игнорировала слезы сына Саши. А вот наследники продюсера от отношений с Виктором Батуриным отказались сниматься в проекте.

Николаю Батурину уже 17 лет. Он не любит фотографироваться, как и его брат Андрей, но время от времени его можно увидеть с Яной. Однако пока светская львица путешествовала по Японии, Николай появился на публике, но не один, а со своей девушкой. Как стало известно журналистам, компанию ему составила София Ильченко, которая в соцсетях представлена под фамилией Апенянская.

Ранее она вместе с Батуриным училась в Романовской школе, а теперь является студенткой МГИМО. На вечеринку Gucci и Aizel в «Депо» пара пришла, одевшись в одном стиле. Правда, сын Рудковской выдержал черную цветовую гамму, а его избранница разбавила образ алой сумкой и красными брюками. Влюбленные держались рядом.

По данным телеграм-канала «Татлер-батлер», Яна еще не знакома с пассией своего наследника. К слову, отпраздновали Китайский Новый год на этой вечеринке и другие представители современной молодежи. На мероприятии появились Ксения Чилингарова, Юрий Колокольников, Елизавета Пескова, Сюзанна Варнина, Ясмин Кристовская и многие другие известные персоны.

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17-летний сын Рудковской вышел в свет со своей возлюбленной
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