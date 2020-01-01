Сыновья от Батурина отметились на домашней вечеринке Рудковской

44-летняя Яна Рудковская не стала скрывать: готовиться к новогодним праздникам она начала еще в первых числах декабря. Сначала музыкальный продюсер вместе с декораторами занялась убранством дома. В просторной гостиной знаменитости появилась живая ёлка, украшенная золотистыми гирляндами и шарами. Позже возлюбленная олимпийского чемпиона взялась за сервировку стола. По словам Яны, она осталась довольна всеми приготовлениями, сославшись на загруженный рабочий график. Бизнесвумен подметила, что у нее не так много свободного времени под конец года. Поэтому каждую деталь предстоящего новогоднего торжества она продумывает наперед.

Сам праздник Яна отметила в компании самых близких — мужа Евгения Плющенко и шестилетнего сына Саши. На домашней вечеринке Рудковской отметились и ее наследники от Виктора Батурина. Своего пасынка Андрея музыкальный продюсер всегда называла сыном, относясь к мальчику, как к родному. В кадре вместе с мамой, младшим братиком и отчимом Николай позировал в шапке Деда Мороза, поддержав стиль family look.