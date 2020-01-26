«Бальзам на сердце матери»: Толкалина обрадовалась популярности 18-летней дочери

Актриса часто выходит в свет со своей наследницей Марией, но пресса стала интересоваться девушкой в отрыве от матери.

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instgaram фотографии себя и дочери Маши в платьях, в которых они пришли на кинопремию «Золотой орел» 24 января. 41-летняя артистка поделилась с подписчиками тем, что фотографы на красной ковровой дорожке просили ее отойти, чтобы сфотографировать Марию отдельно. Женщину такая просьба не оскорбила, а, наоборот, порадовала.

«Бальзам на сердце матери от таких слов…» — написала актриса.

Похоже, что Любови льстит такое внимание публики к ее единственной наследнице. Раньше они часто фотографировались именно вдвоем. «Невероятной красоты ваша доченька!», «Супердевочка! Такая утонченная красота!», «Мария очень нежная» — такие комментарии оставили под фото подписчики артистки.

Напомним, что Марии только полгода назад исполнилось 18 лет. Она родилась в браке своей матери с режиссером Егором Кончаловским и унаследовала творческий потенциал своих родителей, которые уже не вместе. Девушка рисует потрясающие орнаменты и занимается видеопроекциями в камерном театре Толкалиной. Недавно Мария объявила дату свадьбы, несмотря на возраст, она уже встретила своего избранника — 26-летнего и руководителя IT-компании Никиту Кузьмина.