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Толкалина не препятствует дочери навещать новую семью Кончаловского

Девушка сумела поладить с возлюбленной своего отца

Толкалина не препятствует дочери навещать новую семью Кончаловского
Любовь Толкалина с дочкой Марией (Фото: Instagram.com/tolkalinaliuba)

18-летняя Маша Кончаловская не скрывает: она живет независимо от своих родителей. Мама девочки — Любовь Толкалина «со спокойным сердцем» отпустила наследницу, которая захотела обосноваться со своим молодым человеком в Санкт-Петербурге. Рассказывая о своих близких, внучка 73-летней Натальи Аринбасаровой, призналась, что мама не запрещает ей навещать новую семью отца.

Девочка сумела поладить с нынешней возлюбленной Егора Кончаловского, своей тезкой (Нынешнюю избранницу режиссера зовут Марией, как и его дочь от Толкалиной, — Прим. ред.) — кроме того, она пришла в восторг, узнав о рождении братика Тимура. Маша даже согласилась стать его крестной мамой.

«Мария очень мудрая и хорошая, а мой брат — абсолютно светлый ребенок: спокойный, тихий, чуткий и милый мальчик. Совсем не такой, как я в детстве», — добавила Кончаловская-младшая, говоря о своей мачехе и ее маленьком сынишке в интервью 7days.ru.

К слову, бывшая возлюбленная Егора — Любовь Толкалина не скрывает: она очень счастлива за Кончаловского. Ведь он всегда мечтал о наследнике — сыне, который продолжил его род. Актриса не сомневается, что Тимур стал для режиссера долгожданным ребенком и был рожден в безусловной любви, царящей между его родителями.

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дети звездЕгор КончаловскийЗвездные детиЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская
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Толкалина не препятствует дочери навещать новую семью Кончаловского
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