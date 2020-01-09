ЗВЕЗДЫ

Дочь Толкалиной и Кончаловского объявила дату свадьбы с руководителем IT-компании

Мария состоит в отношениях с молодым человеком всего полгода, но уверена в своем решении.

Дочь Толкалиной и Кончаловского объявила дату свадьбы с руководителем IT-компании
Любовь Толкалина с дочкой. фото: instagram.com/tolkalinaliuba/

Как известно, у Любови Толкалиной есть дочка Мария от экс-мужа Егора Кончаловского. Девушке уже 18 лет. После развода родителей она быстро повзрослела и начала жить самостоятельно, хотя мама по мере возможности старалась проводить с ней все свободное время. С новой семьей отца Мария тоже общается и даже стала крестной своего братика Тимура. К слову, наследница Толкалиной и Кончаловского выросла творческой личностью. Она хотела стать продюсером, но потом передумала. Теперь девушка намерена изучать искусство.

Ради учебы в престижном вузе Мария в прошлом году переехала жить в Санкт-Петербург, но не одна, а со своим бойфрендом. Уже полгода дочь Толкалиной встречается с 26-летним Никитой Кузьминым, сооснователем и руководителем IT-компании. Осенью влюбленные объявили о помолвке. Девушка показала колечко на заветном пальчике, правда, позже она стала открещиваться от помолвки.

Но похоже, что Мария просто всех запутала. Накануне она сообщила, что возвращается в Москву. И одной из причин для переезда стала скорая свадьба. «Мне очень нравится этот город, и эти полгода, которые мы с Никитой здесь провели, были прекрасны. Но с логической точки зрения было бы глупо мне учиться в Москве, а жить в Питере. И Никите незачем мучиться и работать по удаленке, когда можно просто вернуться в Москву», — пояснила она.

«На это решение повлияли многие факторы. И ситуация с работой и учебой, и различные представления о культуре труда в этих двух городах, и нравы людей, погодные условия, наша с Никитой свадьба, которая будет летом…» – добавила дочь Толкалиной.

Напомним, что Мария познакомилась с возлюбленным случайно на Киевском вокзале. Теперь они неразлучны. Никита уже познакомился с родителями своей невесты. Любовь его сразу полюбила, а Кончаловский не смог оценить молодого человека объективно, так как он все же отец.

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дети звездЕгор КончаловскийЗвездные свадьбыЛюбовь ТолкалинаМария КончаловскаяНовости google
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Дочь Толкалиной и Кончаловского объявила дату свадьбы с руководителем IT-компании
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