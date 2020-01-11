Дмитрий Тарасов оставил семью ради сборов с «Рубином»

Футболист Дмитрий Тарасов, которому сейчас 32 года, в Instagram сообщил, что вынужден на длительное время оставить своих родных – супругу, модель Анастасию Костенко, и маленькую дочку. Игрок улетает в Казань, где будет тренироваться с командой «Рубин».

«Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — заявил игрок.

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Напомним, что супруга футболиста Анастасия Костенко в данный момент беременна. Через несколько месяцев она подарит своему супругу еще одну девочку. От первого брака у игрока также подрастает дочь. Таким образом, у Тарасова будет уже три дочки.

Добавим, что с лета прошлого года у футболиста не было игровой практики. Бывшая команда, московский «Локомотив», не стала продлевать с ним соглашение. Казалось, что на карьере футболиста, который к тому же был травмирован, можно поставить крест. Однако сейчас стало ясно, что Дмитрий Тарасов постарается вернуться в большой футбол. Своего последнего слова, он, судя по всему, на футбольном поле еще не сказал.