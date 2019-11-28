Тарасов хочет снизить сумму алиментов на дочь до прожиточного минимума

Футболист Дмитрий Тарасов подал иск в суд. Он надеется добиться снижения алиментов на содержание своей дочери Ангелины от первого брака. Вместо четырехсот тысяч рублей он готов платить сумму в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2019 года. Таким образом, если в суде пойдут у него на поводу, то сумма составит всего 15 тысяч 225 рублей. Именно столько сегодня составляет прожиточный минимум в столице.

Отметим, что долгие годы Дмитрий Тарасов вообще не платил алименты на дочь. В итоге образовался долг в 15 миллионов рублей. Все имущество игрока было арестовано приставами. Футболисту был запрещен выезд за границу. Только после этого он стал выплачивать деньги.

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Правда, он сразу стал добиваться, чтобы сумма была снижена в восемь раз. Сейчас же спортсмен хочет добиться новых послаблений.

Добавим, что сейчас у футболиста нет работы. Московский футбольный клуб «Локомотив» от его услуг отказался. Спортсмен не может найти себе новую команду, сообщает «СтарХит».