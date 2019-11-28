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Тарасов хочет снизить сумму алиментов на дочь до прожиточного минимума

Спортсмен, судя по всему, испытывает серьезные финансовые трудности.

Тарасов хочет снизить сумму алиментов на дочь до прожиточного минимума
Тарасов не готов платить 400 тысяч алиментов/http://globallookpress.com/

Футболист Дмитрий Тарасов подал иск в суд. Он надеется добиться снижения алиментов на содержание своей дочери Ангелины от первого брака. Вместо четырехсот тысяч рублей он готов платить сумму в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2019 года. Таким образом, если в суде пойдут у него на поводу, то сумма составит всего 15 тысяч 225 рублей. Именно столько сегодня составляет прожиточный минимум в столице.

Дмитрий Тарасов. Фото
Тарасов испытывает проблемы с деньгами/http://globallookpress.com/

Отметим, что долгие годы Дмитрий Тарасов вообще не платил алименты на дочь. В итоге образовался долг в 15 миллионов рублей. Все имущество игрока было арестовано приставами. Футболисту был запрещен выезд за границу. Только после этого он стал выплачивать деньги.

Правда, он сразу стал добиваться, чтобы сумма была снижена в восемь раз. Сейчас же спортсмен хочет добиться новых послаблений.

Добавим, что сейчас у футболиста нет работы. Московский футбольный клуб «Локомотив» от его услуг отказался. Спортсмен не может найти себе новую команду, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Алименты звездДмитрий ТарасовФК "Локомотив"
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Тарасов хочет снизить сумму алиментов на дочь до прожиточного минимума
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