«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: стали известны интимные признания Бузовой

На следующий день после интервью Дмитрия Тарасова, в котором тот заявил, что «пока жена не беременная, можно дать ей леща», появилась информация, о которой раньше никто не знал.

Как сообщает издание Mash, в совместной жизни Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой все было очень непросто. По сообщениям анонимных источников, только в ноябре 2013 года Ольга трижды вызывала сотрудников полиции на дом, скрытно, через консьержа своего жилищного комплекса. После приезда участкового были жалобы на то, что супруг теледивы, как говорится, «давал ей леща».

Но дальше вызовов дело никогда не заходило, приезжал участковый, фиксировал у футболиста алкогольное опьянение, но Дмитрий успокаивался, а Ольга отказывалась подавать заявление на супруга и не ездила в поликлинику для фиксации побоев. Объясняла Бузова это тем, что не стоит выносить сор из избы и муж больше такое не повторит. Но спустя какое-то время ситуация точно так же повторялась. В сообщении Ольги в полицию присутствовала фраза: «Муж пьёт, а потом меня бьёт».

Портал Teleprogramma.pro связался с пиар-директором Ольги, Антоном Богославским, но он, не дожидаясь окончания вопроса, ответил: «Не комментируем».

А пока скандал разгорается, Ольга идет в гости на передачу «Вечерний Ургант»