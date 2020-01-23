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«Моя кровь и плоть»: муж Нюши поздравил сына от прошлых отношений с 5-летием

Певица проводит время с семьей на острове. С ней отдыхают также дети Игоря Сивова от первого брака.

«Моя кровь и плоть»: муж Нюши поздравил сына от прошлых отношений с 5-летием
Нюша и Игорь Сивов. фото: globallookpress.com/

Нюша в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова. Влюбленные тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. Вскоре после этого певица впервые стала мамой. Она родила дочку.

До недавнего времени пара скрывала лицо девочки, а также ее необычное имя. Как оказалось, кроху нарекли Симбой. После Нового года супруги решили провести время вдалеке от суеты и отправились на Бали.

Ранее Нюша делилась снимками с отдыха. А накануне она решила поделиться трогательным роликом, на котором запечатлена с мужем. Она в футболке оверсайз бежит по побережью с возлюбленным. Они обнимаются под лирическую музыку. Артистка продемонстрировала настоящую семейную идиллию.

«Любимые», — восхитилась Виктория Лопырева, которая давно дружит с певицей. Многие поклонники тоже остались в восторге. К слову, на курорте Нюша отдыхает также с детьми своего супруга от прошлых отношений. У него подрастают два сына. Одному из них 23 января исполнилось пять лет. Сивов опубликовал фото с именинником и поздравил его с радостным событием.

«Мой сын — моя кровь и плоть. Ты выбрал нас сам! Ты знал, для чего мы тебе… И ты знаешь, для чего ты пришёл на эту планету! Ты младший брат для старшего и старший брат для младшей! Моя любовь абсолютна и я не требую ничего взамен, как и ты! Ты есть знания и сила. Ты есть уверенность и мудрость. Ты и есть — любовь. Я хочу этим постом не просто поздравить, а запустить энергию нашей с тобой абсолютной любви. Пусть все, кто прочтёт, почувствуют нашу с тобой Любовь ко всему. С твоим днем, СЫН! Спасибо, что пришел к нам 5 лет назад!», — написал он.

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«Моя кровь и плоть»: муж Нюши поздравил сына от прошлых отношений с 5-летием
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