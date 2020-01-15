ЗВЕЗДЫ

«Моя невероятная»: Сивов оценил призывные позы Нюши в мини-бикини

Певица восхитила поклонников провокационными снимками, продемонстрировав фигуру без изъяна.

«Моя невероятная»: Сивов оценил призывные позы Нюши в мини-бикини
Нюша (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

После насыщенного и полного событиями года Нюша позволила себе взять отпуск. Знаменитость до сих пор держит в тайне место своего отдыха. Однако верные почитатели певицы предположили, что вместе с мужем и годовалой дочкой Симбой артистка отдыхает в Штатах. К такому умозаключению подписчики поп-дивы пришли, вспомнив о том, что во время декрета на последних месяцах беременности Нюша обосновалась в Майами. После родов певица вернулась на родину после того, как ее дочка немного окрепла и подросла.

«Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей — позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос», — отметила артистка.

В кадре Нюша позирует на одном из пляжей, демонстрируя эффектные формы в купальнике телесного оттенка. Поклонники певицы сошлись во мнении, что возлюбленная бизнесмена Игоря Сивова обладает фигурой без единого изъяна.

«Ох, полегче!», «Дышать даже трудно стало», «Какие формы! Повезло же вашему мужу!», «Сногсшибательная», «Богиня», — обратились к Нюше ее фанаты.

Примечательно, что одним из первых на провокационные снимки возлюбленный обратил внимания Игорь Сивов.

«Моя невероятная», — отметил супруг певицы, по достоинству оценив призывные фото своей второй половинки.

Ранее говоря о том, почему она выбрала для дочери необычное имя — Симба, артистка призналась, что у сильной личности, по ее мнению, должно быть уникальное имя.

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«Моя невероятная»: Сивов оценил призывные позы Нюши в мини-бикини
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