Нюша поделилась редким семейным фото с мужем и подросшей дочкой

Нюша обрела свое счастье с Игорем Сивовым. Влюбленные в 2017 году тайно поженились на Мальдивах, а вскоре у них родилась дочка. Первое время певица скрывала беременность. Даже рожать она уехала не в Испанию, как собиралась, а в Майами, чтобы ее никто не потревожил. Больше года артистка хранила в тайне имя наследницы и не показывала ее лицо, но в преддверии Нового 2020 года она раскрыла все карты разом.

В фотосессии для глянца Нюша представила дочку, которая получила имя Симба. По словам девушки, они сначала хотели назвать кроху Серафимой, но когда впервые увидели ее то поняли, что она точно Симба. Поклонники неоднозначно отреагировали на выбранное имя. Зато теперь артистка чаще стала показывать наследницу. На новом фото, появившемся в Сети, звезда позирует в вязаном бежевом свитере и джинсах. Она улыбается смотря на малышку.

Симба в вязанном костюме сидит на руках у папы и смеется. Певица призналась, что они снова собрались в путешествие. «Family time продолжается, куда на этот раз направляемся??», — предложила она угадать подписчикам.

А в это время Сивов решил подвести итоги года, сделав трогательное видео с семейными фото. На некоторых кадрах можно увидеть еще меленькую дочку, а на других сыновей бизнесмена от прошлых отношений и Нюшу. «2019. Год познания, совершенствования, прибавления и роста. Только вперёд в 2020», — написал он. Поклонников очень тронул клип. «Какое же милое видео я чуть не расплакалась, как же интересно наблюдать как малышка растёт», «Красивая приятная семейная пары», «Симба такое солнышко», «Как малышка на вас похожа», — отозвались пользователи Сети.