«Самое милое фото»: годовалая дочь Нюши сделала маме массаж лица на Бали

Нюша после свадьбы с Игорем Сивовым не раз признавалась, что мечтает стать мамой, поэтому мало кто удивился, когда ее фигура начала меняться. Свою беременность первое время она скрывала, а потом продемонстрировала округлившийся живот. В ноябре 2018 года певица родила своего первенца в Майами. Дочка до недавнего времени она предпочитала скрывать от публики. Как оказалось, ее нарекли необычным именем Симба.

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Нюша уже привыкла к новой роли. Она вновь выступает на сцене и много путешествует вместе с наследницей. После Нового года артистка отправилась в отпуск с семьей. На этот раз певица предпочла спокойный отдых на Бали. Накануне звезда решила поделиться трогательным кадром с дочкой.

На фото Нюша позирует без макияжа. Она улыбается, так как к ее щеке наследница подставила ступню. «Baby-Bali massage. Никогда не знаешь на какое место он придется и с какой силой», — написала девушка.

Похоже, что годовалая кроха сделала маме массаж лица. «Мои тигрули», — восхитился Сивов. «Милейшая фотография», — присоединилась Ирина Дубцова. Поклонников тоже покорил нежный снимок. «Детишки такие непредсказуемые! Самое милое фото что я видела за сегодня», «Нюша, как быстро растет Симба», «Нежнейший кадр», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, многие впервые увидели артистку без фирменной родинке над губой. В прошлом году Нюша ее удалила, но потом некоторое время рисовала ее на снимках. На этот раз девушка не постеснялась показать, как теперь выглядит.