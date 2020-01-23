Рудковская поразилась едкими высказываниями «счастливых жен» о ее ногах и возрасте

Яна Рудковская в середине января отправилась в Париж на Неделю моды. Жена Евгения Плющенко интересуется последними тенденциями, поэтому не пропускает таких значимых мероприятий в мире моды.

Она уже посетила показы Ульяны Сергеенко, а также Dior и Chanel. Для своих подписчиков звезда снимает короткие репортажи. На одном из мероприятий она предстала в мини-платье в стиле baby-doll.

Позже Яна обнаружила, что многие подписчицы раскритиковали ее в соцсети. Одни считают, что в 45 лет такие короткие платья носить не стоит, другие стали писать, что она слишком худая.

«Что не так с ногами?», «Ноги две палки, скоро сломаются», «Такое платье не для 40-летней дамы», — стали высказываться пользователи Сети. Рудковская молчать не стала. Она высказалась о язвительных выпадах хейтеров.

Ко всему прочему, назло всем недоброжелателям блондинка устроила импровизированное дефиле в том же платье, снова похваставшись стройными ногами в ботфортах.

«Не понимаю, какая разница, какие у кого ноги, возраст, длина платья или высота каблуков? Для меня всегда было главное, чтобы человек был хороший. Удивительно, что основные негативные комменты пишут женщины. Удивительно, что эти «милые создания» пишут гадости даже в адрес детей, причем не щадят никого — ни малышей, ни подростков. Их страницы, как правило, закрыты, а если и открыты — то в описании профиля в основном можно прочесть «лучшая мама», «лучшая жена» , «без комплексов», «счастливая и довольная», — высказалась светская львица.

Многие звездные подруги поддержали Яну.

«Надо срочно встретиться и все обсудить», — заявила Светлана Бондарчук. «Так они написали и почувствовали себя на минутку лучше. Лучше нас», — присоединилась Оксана Лаврентьева. «К сожалению, понять это невозможно… Остается только одно — не обращать внимания и делать своё дело», — поделилась своим мнением Инна Маликова.

Напомним, что прошлым летом Рудковскую уже критиковали за мини-платья. Тогда светская львица не стала никого слушать и на протяжении всей «Новой волны» меняла одно короткое платье на другое.