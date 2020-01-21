«Такая стильная»: Рудковская в черной шинели с узорами отметилась на показе Chanel

Яна Рудковская следит за трендами и всегда находится в курсе всего, что происходит в модной индустрии. Супруга Евгения Плющенко обожает наряды от кутюр и является часто гостьей модных показов. В свои 45 лет светская львица не стесняется демонстрировать ноги в мини-платьях, но ее любимым предметом гардероба являются вечерние наряды. На днях она уехала в Париж на Неделю моды, откуда точно вернется с обновками.

Накануне Яна же посетила показ Ульяны Сергеенко, а потом побывала на презентации новой коллекции Dior. Для появления на светских мероприятиях она подбирает лаконичные образы. Так после завтрака с круассанами и кофе продюсер Димы Билана направилась на очередной показ, который прошел в необычном месте — на заброшенном пустыре. На этот раз Рудковская облачилась в платье ассиметричного кроя цвета мокрый асфальт, поверх которого надела длинную черную шинель с золотыми узорами. Она застегнула его на одну пуговицу.

Туфли на каблуке в тон и клатч на цепочке дополнили наряда. Яна решила рассказать, где она находится и едва не упала на глазах у гостей мероприятия. «У меня запали каблуки», — сказала светская львица, пытаясь удержать равновесие. После этого она продолжила монолог.

«Вот так здесь сегодня необычно — заброшенный пустырь, где растут сорняки и висят простыни. Это такая атмосфера того времени, когда Вирджиния жила в маленьком городке где-то в глубинке Франции. Это воспоминания ее детства», — объяснила Рудковская.

«Мне не холодно, и, скажу я вам, у меня схожие воспоминания из детства с Вирджинией. Наши пустыри были не менее колоритные», — добавила она.

Поклонникам понравился образ светской львицы, хотя обычно хейтеры любят ее критиковать. «Яна, вы в любых кустах — яркий цветок! Натуральная, естественная, женственная», «Вы всегда такая стильная», «Господи, Яна Александровна, какой шикарный look», «Вам очень идут длинные платья», «Шикарное пальто», — прокомментировали пост подписчики.