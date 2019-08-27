Рудковская в ментоловом мини продемонстрировала стройные ноги в Сочи

На днях Яна Рудковская прилетела в Сочи, чтобы стать гостьей на музыкальном конкурсе «Новая волна». Продюсер уже продемонстрировала роскошные мини-наряды на красной дорожке мероприятия, а накануне появилась в одном из лучших ресторанов курорта, о чем сообщила подписчикам в Instagram.

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На сей раз для выхода в свет звезда выбрала легкий сарафан светло-зеленого оттенка. Короткий наряд не скрывал стройные ноги Яны, которые в последнее время так любят обсудить поклонники, а свой образ она дополнила маленькой сумочкой в тон платью.

«Доброе утро, любимый Сочи. Цвет настроения ментоловый», – подписала Рудковская снимок в соцсети.

Новый образ супруги Евгения Плющенко понравился многим комментаторам, назвавшим ее стиль «нежным» и «шикарным». В блоге продюсера отметилась и Алеся Кафельникова, оставившая собственный восторженный комплимент.

«Барби!» – коротко высказалась молодая модель в адрес Яны.

Напомним, недоброжелатели Рудковской сомневаются в том, что ее красота является естественной. Знаменитость часто упрекают в том, что она использует фотошоп в попытке сделать ноги стройнее.