ЗВЕЗДЫ

«Ничего не трогаем»: Наталья Фриске показала квартиру покойной сестры Жанны

Девушка отметила, что время от времени она приходит, чтобы прибраться там и включить увлажнитель воздуха. Дома у певицы все остается так, как при ее жизни.

«Ничего не трогаем»: Наталья Фриске показала квартиру покойной сестры Жанны
Жанна Фриске. фото: globallookpress.com

Жанна Фриске ушла из жизни почти пять лет назад после продолжительной борьбы с болезнью. Близкие до сих пор не могут поверить, что в 40 лет ее не стало. Родители певицы недавно завершили судебные тяжбы с благотворительным фондом, которому были должны деньги после смерти звезды, а сестра Жанны Наталья трудится в салоне красоты и занимается собственным кафе на Шри-Ланке.

Накануне Наталья во время прогулки с псом Рокки пришла домой, где жила Жанна. Она провела экскурсию по квартире, где большую часть времени проводила артистка.

«Все как было. Ничего не трогаем», — призналась родственница. По ее словам, время от времени она приходит и убирается там, а также включает увлажнители воздуха.

В гостиной стоит массивная мебель и шкафы со множеством полок. В вазе уже засохшие цветы, мягкая игрушка до сих пор лежит на кровати. Гостиная совмещена с большой кухней.

На полках можно увидеть книги, иконы, награды, фотографии с друзьями, среди которых есть снимок с Иваном Ургантом. Показала Наталья также крошечные ботиночки и соску сына артистки Платона. Спальня Жанны сделана в розовых тонах.

«Это Жанкина комната. Она у нее была такой девичьей-девичьей. Уже здесь у нее начинается коллекция духов», — отметила девушка.

Квартира Жанны Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia/

Посередине комнаты стоит большая и мягкая кровать, рядом тумбочка, а в углу туалетный столик, где до сих пор стоят духи певицы, ее любимая косметика. Наталья показала и небольшую гардеробную, где звезда хранила не только наряды, но также сумки и обувь.

«У Жанночки очень много всегда сумок было, она очень любила. Всякие маленькие, большие. Мама уже, правда, переложила здесь все, рассортировала», — рассказала она.

«Это Жанночкин рай. Она прямо очень любила обувь, пальтишки, верхняя одежда, ремешки», — добавила Наталья.

фото: instagram.com/friske_natalia/

Самым трогательным был момент, когда девушка нашла серебряную кружку с надписью «Платон, бог благословляет», которую на рождение подарила мальчику жена врача.

На кухне у певицы хранится много красивой посуды. По словам ее родных, она любила изысканные вещи. Многие поклонники обрадовались, узнав, что близкие сохранили квартиру Фриске. Они надеются, что когда-нибудь там сможет побывать ее сын, который пока не общается с бабушкой и дедушкой. Его растит отец Дмитрий Шепелев, который был гражданским мужем певицы.

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«Ничего не трогаем»: Наталья Фриске показала квартиру покойной сестры Жанны
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