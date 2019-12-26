ЗВЕЗДЫ

«Она действительно скучает по сестре»: таролог Кинжинов вступился за Наталью Фриске

Многие решили, что девушка хочет прославиться за счет покойной родственницы, но экстрасенс уверен в обратном.

«Она действительно скучает по сестре»: таролог Кинжинов вступился за Наталью Фриске
Жанна и Наталья Фриске. фото: instagram.com/friske_natalia/

Жанна Фриске ушла из жизни четыре года назад. Певица долгое время боролась с тяжелым недугом, но болезнь, к сожалению, победила. Ее близкие с тех пор не знают покоя. Родители артистки страдают, так как уже давно не видели своего внука Платона. Мальчик живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым, а тот ограничивает его общение с бабушкой и дедушкой. Также у звезды осталась сестра Наталья, которая в свое время тоже блистала на сцене, но в итоге решила пойти своим путем.

Наталья Фриске работает в салоне красоты. Также часто девушка ездит на Шри-Ланку, где пытается развивать свой бизнес — кафе. А недавно девушка сделала афрокудри, став еще сильнее походить на сестру. Более того, она записала новую песню в дуэте с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А когда девушка в караоке исполнила еще и хит Жанны, то ее стали обвинять в жажде «пиара». Якобы она намеренно пытается прославиться за счет своей покойной родственницы.

С таким мнением не согласился финалист «Битвы экстрасенсов», таролог, Александр Кинжинов, заглянув в свои карты.

«Я сделал расклад по этой ситуации. Тут все оказалось несложно. Наталья копирует образ сестры и исполняет ее песни не из-за зависти и не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучает по сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество — дань памяти Жанне. Сложится ли у нее карьера на сцене? Нет, не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняет песни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а она начнет, — все затихнет. Глядя на карты, я не вижу в судьбе Натальи сценической карьеры. Но поет девушка действительно хорошо, мне нравится», — высказался экстрасенс.

Александр Кинжинов. фото: личный архив

Напомним, что когда Жанна покинула группу «Блестящие», то сестра заняла ее место. Правда, частью коллектива она была недолго. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемами со здоровьем. Сейчас она работает мастером перманентного макияжа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр КинжиновЖанна ФрискеНаталья ФрискеПрограмма "Битва экстрасенсов"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она действительно скучает по сестре»: таролог Кинжинов вступился за Наталью Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: