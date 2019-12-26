«Она действительно скучает по сестре»: таролог Кинжинов вступился за Наталью Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни четыре года назад. Певица долгое время боролась с тяжелым недугом, но болезнь, к сожалению, победила. Ее близкие с тех пор не знают покоя. Родители артистки страдают, так как уже давно не видели своего внука Платона. Мальчик живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым, а тот ограничивает его общение с бабушкой и дедушкой. Также у звезды осталась сестра Наталья, которая в свое время тоже блистала на сцене, но в итоге решила пойти своим путем.

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Наталья Фриске работает в салоне красоты. Также часто девушка ездит на Шри-Ланку, где пытается развивать свой бизнес — кафе. А недавно девушка сделала афрокудри, став еще сильнее походить на сестру. Более того, она записала новую песню в дуэте с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А когда девушка в караоке исполнила еще и хит Жанны, то ее стали обвинять в жажде «пиара». Якобы она намеренно пытается прославиться за счет своей покойной родственницы.

С таким мнением не согласился финалист «Битвы экстрасенсов», таролог, Александр Кинжинов, заглянув в свои карты.

«Я сделал расклад по этой ситуации. Тут все оказалось несложно. Наталья копирует образ сестры и исполняет ее песни не из-за зависти и не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучает по сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество — дань памяти Жанне. Сложится ли у нее карьера на сцене? Нет, не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняет песни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а она начнет, — все затихнет. Глядя на карты, я не вижу в судьбе Натальи сценической карьеры. Но поет девушка действительно хорошо, мне нравится», — высказался экстрасенс.

Напомним, что когда Жанна покинула группу «Блестящие», то сестра заняла ее место. Правда, частью коллектива она была недолго. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемами со здоровьем. Сейчас она работает мастером перманентного макияжа.