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«Это нормально?»: сестра Фриске нашла в подмосковном кафе памятник Жанне

Наталья Фриске возмутилась использованием образа умершей артистки и потребовала убрать скульптуру из заведения.

«Это нормально?»: сестра Фриске нашла в подмосковном кафе памятник Жанне
Наталья Фриске нашла в подмосковном кафе памятник умершей сестре ФОТО: Global Look Press

Наталья Фриске обнаружила в подмосковном кафе памятник умершей сестре. О том, что посетителей в заведении «развлекает» знаменитая артистка, женщине сообщила в соцсетях подписчица.

«Приехала туда. Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: «Нам подарили». Просто вкрай обнаглели», – поделилась с подписчиками Наталья.

В ресторане заверили, что скульптура не имеет никакого отношения к певице. Якобы композицию сделал скульптор, который умер весной.

«Вроде бы это какая-то девушка, но она оказалась не похожа на себя и отказались забирать заказ. Те, кто был на кладбище у Жанны, вы видите сходство? Даже рост одинаковый», — рассказывает Наталья.

В подмосковном кафе появился памятник Жанне Фриске и это взбесило родственников певицы
ФОТО: https://www.instagram.com/stories/friske_natalia

К каждому празднику скульптуру наряжали в разные костюмы, например, к Новому году в колпак Деда Мороза. По просьбе родственников, «Жанну» убрали, но ситуация очень расстроила Наталью, пишет портал OA.

«Конечно, это не памятник с могилы, но очень похож. Сам факт ни в какие ворота не лезет», – пожаловалась Наталья.

Наталья отметила, что не против, когда образом певицы пользуются, но главное, чтобы это было в допустимых рамках, пишет сайт Dni.ru.

«Когда дело касается могильного памятника, это бесчеловечно по отношению к родителям. У них и так проблемы с нервами», —  заявила сестра певицы и призналась, что пока не знает, как поступить в этой ситуации.

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Жанна ФрискеНаталья Фриске
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«Это нормально?»: сестра Фриске нашла в подмосковном кафе памятник Жанне
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