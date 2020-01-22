«Даже муж в шоке»: Самойлова рассказала, как протекает ее четвертая беременность

Рэпер Джиган нашел свою любовь еще до того, как стал знаменит. Он со своей супругой Оксаной Самойловой первое время ютился в съемной квартире, а теперь пара может позволить себе любой каприз. Модель подарила артисту троих дочерей. При этом девушка выглядит так, словно сошла с лучших подиумов. Она обладает подтянутой фигурой и рельефным прессом, по крайне мере, так было до четвертой беременности.

В прошлом году Оксана сообщила, что снова ждет ребенка. На этот раз пара не планировала малыша. Они думали о пополнении, но не ожидали, что все произойдет так быстро. Джиган настоял на том, чтобы очередной наследник родился в США, поэтому влюбленные с детьми зимой уехали в Майами. Самойлова первое время дивилась тому, что у нее очень маленький живот. Потом она все же поправилась на 11 килограммов. По ее словам, тело покрылось растяжками и целлюлитом.

Уже скоро Джина станет отцом в четвертый раз. Сейчас его супруга находится на последнем сроке беременности. На новом фото она предстала в черном бикини, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. К слову, девушка выглядит достаточно худой для своего положения. Оксана призналась, что и чувствует себя прекрасно.

«Моя самая лёгкая беременность! Даже на последнем месяце я скачу как лошадка по лугам, мне не тяжело, у меня не болит спина, практически не мучает изжога, блин я даже сплю отлично, что вообще мистика для 9 месяца. Даже муж в шоке! Он не понимает почему я не хочу „убивать“, „краденную конфетку“ и не открываю холодильник ключами от машины. Все беременности были разными, каждая со своими причудами», — поделилась Самойлова.

Поклонники уже называют жену рэпера мамой-героиней. Сейчас она готовится к четвертому кесарево сечению. Поклонники желают модели легких родов. Они надеются, что на этот раз у пары родится мальчик. Хотя ранее Оксана показала одежду для новорожденного, среди которых были боди и с розовыми цветочками.