«Целлюлит, дрябловатая кожа»: беременная Самойлова поправилась на 11 килограммов

Модель призналась, что ее тело уже не такое идеальное, как было раньше.

Джиган обрел свою любовь еще до того, как стал знаменитым. Он живет в браке с Оксаной Самойловой, которая уже подарила ему троил дочерей. При этом модель всегда поражала поклонников своим подтянутым телом без изъянов. Сторонница спорта и правильного питания регулярно хвасталась своей фигурой в бикини, на зло хейтерам. А не так давно стало известно, что она снова беременна.

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На этот раз Оксана не планировала ребенка. Она долгое время не подозревала, что у нее в утробе зарождается жизнь. Однако девушка рада тому, что скоро в семье произойдет пополнение. Джиган уговорил супругу уехать рожать в Майами. Именно там сейчас проводит время пара с детьми. Ранее Самойлова делилась тем, что ее живот на этот раз очень маленький. Но вес она все же набрала к 9-му месяцу.

На новом фото модель предстала в купальнике цвета фуксия. Она продемонстрировала свой живот и подтянутую фигуру. Но сама Оксана не стала скрывать, что выглядит уже не так идеально, как раньше.

«Я подросла, уже +11 кг. При чем 3 последних я набрала с нового года. Теперь у меня есть живот, но он всё равно не слишком похож на живот 9-го месяца. Всё остальное, как всегда — целлюлит, дрябловатая кожа, небольшие растяжки на бедрах (но это вроде старые). Кстати, у меня в этот раз нет полоски на животе, а все три предыдущих раза была», — рассказала многодетная мама.

Пользователи Сети отметили, что Самойлова все равно выглядит великолепно. Многие надеются, что на этот раз модель подарит артисту сына. «Да вы просто стройняшка. У меня такой живот, когда я поем», «Всем бы так выглядеть в беременности», «Надеемся, что мальчик», — прокомментировали пост подписчики.