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«Большая кайфовая семья»: в новом треке Джиган признается в любви беременной жене

Композиция «Кислород» грозится стать новым хитом сезона.

«Большая кайфовая семья»: в новом треке Джиган признается в любви беременной жене
Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

Музыкант Джиган выпустил трек «Кислород», который его поклонники ждали очень давно. Новинка особенно понравится романтичным натурам, ведь композиция буквально пропитана любовью и рассказывает о людях, которые сумели найти друг друга и быть счастливыми, несмотря на все проблемы и трудности окружающего мира.

Напомним, рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой уже 10 лет счастливы в браке и сейчас ждут появления на свет четвертого ребенка. Как девушка признавалась ранее, она по-настоящему счастлива с артистом и довольна, как сложилась ее жизнь.

Портал Teleprogramma.pro поговорил с Джиганом о его дальнейших планах на творчество:

«Я планирую снять клип на песню «Кислород», которую посвятил своей беременной жене Оксане. Пока мы держим в секрете пол ребёнка. Для нас новость о пополнении стала большим праздником. У нас большая кайфовая и дружная семья, поэтому старшие дочки очень ждут ещё одного малыша», — рассказал исполнитель.

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ДжиганКислородОксана Самойлова
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«Большая кайфовая семья»: в новом треке Джиган признается в любви беременной жене
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