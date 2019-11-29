«Большая кайфовая семья»: в новом треке Джиган признается в любви беременной жене

Музыкант Джиган выпустил трек «Кислород», который его поклонники ждали очень давно. Новинка особенно понравится романтичным натурам, ведь композиция буквально пропитана любовью и рассказывает о людях, которые сумели найти друг друга и быть счастливыми, несмотря на все проблемы и трудности окружающего мира.

Напомним, рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой уже 10 лет счастливы в браке и сейчас ждут появления на свет четвертого ребенка. Как девушка признавалась ранее, она по-настоящему счастлива с артистом и довольна, как сложилась ее жизнь.

Портал Teleprogramma.pro поговорил с Джиганом о его дальнейших планах на творчество: