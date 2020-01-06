НОВОСТИ

Оксана Самойлова с семьей поселилась в шикарных апартаментах в Майами

Модель примерно через полтора месяца станет мамой в четвертый раз.

Оксана Самойлова с семьей поселилась в шикарных апартаментах в Майами
Самойлова с семьей поселилась в апартаментах в Майами/http://globallookpress.com/

Модель Оксана Самойлова в сторис Instagram рассказала, что вместе с детьми и мужем рэпером Джиганом улетела в Америку. Семья ближайшие 11 месяцев проведет в Майами. Именно здесь Самойлова в середине февраля должна в четвертый раз стать мамой. Пока вместе с любящим супругом они не раскрывают пол будущего ребенка.

Апартаменты Самойловой. Фото
Самойлова поселилась в шикарных апартаментах/https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Отметим, что на видеозаписи можно разглядеть жилье Самойловой и ее семьи. Они поселились в просторных апартаментах. В доме огромные панорамные окна. Есть гараж и большой бассейн.

Как отметила сама Самойлова, все дети хорошо перенесли перелет в Майами. В новом доме ей очень нравится.

Правда, Самойлова пока не рассказала, как к «новой жизни» будут привыкать ее дети. Как известно, восьмилетняя Ариела ходила в России в школу. Также девочка посещала секцию художественной гимнастики. Теперь, судя по всему, она будет ходить в школу в США. Хотя не исключено, что ребенок будет на домашнем обучении. Что касается двух других дочерей модели и рэпера, то они пока еще ходят в детский сад.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаДжиганМайамиНовости googleОксана Самойлова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оксана Самойлова с семьей поселилась в шикарных апартаментах в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: