Оксана Самойлова с семьей поселилась в шикарных апартаментах в Майами

Модель Оксана Самойлова в сторис Instagram рассказала, что вместе с детьми и мужем рэпером Джиганом улетела в Америку. Семья ближайшие 11 месяцев проведет в Майами. Именно здесь Самойлова в середине февраля должна в четвертый раз стать мамой. Пока вместе с любящим супругом они не раскрывают пол будущего ребенка.

Отметим, что на видеозаписи можно разглядеть жилье Самойловой и ее семьи. Они поселились в просторных апартаментах. В доме огромные панорамные окна. Есть гараж и большой бассейн.

Как отметила сама Самойлова, все дети хорошо перенесли перелет в Майами. В новом доме ей очень нравится.

Правда, Самойлова пока не рассказала, как к «новой жизни» будут привыкать ее дети. Как известно, восьмилетняя Ариела ходила в России в школу. Также девочка посещала секцию художественной гимнастики. Теперь, судя по всему, она будет ходить в школу в США. Хотя не исключено, что ребенок будет на домашнем обучении. Что касается двух других дочерей модели и рэпера, то они пока еще ходят в детский сад.