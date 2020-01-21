«Папулина копия»: Агния Дитковските поделилась нежным фото с сыном от Чадова

Алексей Чадов не любит говорить о личной жизни, поэтому о его романе и свадьбе с Агнией Дитковските стало известно, когда пара уже распалась. Первое время они скрывали, что развелись от своего наследника Федора. А после Нового года актер увез малыша на Бали, где решил провести отпуск. Он поставил мальчика на доску для сапсерфинга и сходил с ним на рыбалку. А несколько дней назад к ним присоединилась Агния.

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Актриса поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. В одном из интервью она рассказала о болезненном разводе с Чадовым. «Он переживал, что я начну делать все, чтобы забрать сына. А я волновалась, что так поступит он. И мы, два таких переживающих идиота, что-то себе выдумывали от невозможности договориться», — делилась девушка. Похоже, что после рыбалки маленький Федор провел время с мамой на пляже.

Дитковските поделилась нежным фото. В кадре мальчик целует ее в щеку. Видно, что они уже успели загореть. «Для меня Бали — дикая жизнь и постоянные передвижения из одного места в другое… но… так тоже можно иногда», — отметила актриса.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие до сих пор спорят, на кого больше похож малыш. «Папулина копия», «Взрослый Федор какой, задумчивый, взгляд Мамин!», «Какой хороший папа! Всегда с сыном!», — пишут пользователи Сети. Отметим, что Чадов находился на вилле, когда пошел ливень, а Агния в это время еще была на пляже. По все видимости, они отдыхают вместе, но с наследником проводят время по очереди.