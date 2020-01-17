Дитковските оконфузилась на отдыхе, надев тот же купальник, что и Климова

Экс-возлюбленная Алексея Чадова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее пляжное фото. Знаменитость держит в тайне место своего отдыха. В кадре 31-летняя актриса позировала в бело-голубом купальнике и солнцезащитных очках. Удачно выбранная пастельная палитра оттеняла бронзовый загар Агнии. Поклонники Дитковските не оставили без внимания точеную фигурку звезды фильма Резо Гигинеишвили «Жара». Кроме того, подписчики актрисы подметили, что экс-возлюбленная Чадова обладает весьма внушительным бюстом.

«Ох, фигурка-то у вас Агния!», «Богиня на пляже», «Стройная, как тростинка, а грудь… Просто спелая», «Роскошная женщина, все при ней», «Будоражит воображение», — обратились верные почитатели к Агнии.

И все бы хорошо, однако среди поклонников Дитковските нашлись и те, кто заметил, что точно в таком же купальнике только на балийском пляже уже позировала 41-летняя Екатерина Климова. Бывшая супруга Гелы Месхи отдыхает на курорте вместе с четырьмя детьми: 17-летней Елизаветой от ювелира Ильи Хорошилова, тринадцатилетним Матвеем и одиннадцатилетним Корнеем от Игоря Петренко. В поездку актриса взяла с собой и четырехлетнюю дочку Беллу. С отцом малышки Гелой Месхи Климова развелась еще летом.

Говоря о неурядицах в личной жизни, Екатерина подметила, что эмоциональное выгорание на гастролях и участие в постельных сценах на съемочной площадке вряд ли могли пойти на пользу ее отношениям с мужчинами.