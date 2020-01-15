Климова и Чадов отожгли на Бали под песню «Иванушек»

Похоже, что на Бали собралась неплохая звездная тусовка. На райском острове в настоящее время отдыхают Алексей Чадов с дочерью, Екатерина Климова со своими четырьмя детьми, коллектив «Иванушки International» и Настасья Самбурская. О том, что звезды весело проводят время в одном месте, стало известно из stories Instagram Алексея Чадова и Андрея Григорьева-Апполонова.

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Алексей Чадов снял вечернее шоу в отеле, в кадр актера попала Екатерина Климова. 41-летняя артистка станцевала под песню «Иванушек International» «Где ты?», правда, исполняла ее почему-то девушка.

Солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов двигался под собственную композицию в числе зрителей шоу. Он тоже попал в объектив Чадова.

В качестве вокалистки на Бали выступила и Настасья Самбурская. На одной из отельных вечеринок актриса исполнила на сцене сразу несколько композиций, включая одну из самых популярных в ее репертуаре «Старая». Видео с выступлением звезды разместил в своем блоге Григорьев-Апполонов.