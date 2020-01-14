Спортивный малыш: Чадов поставил пятилетнего сына на доску для сапсерфинга

Алексей Чадов является одним из самых привлекательных российских актеров. Не удивительно, что о своей личной жизни он предпочитает не говорить. Даже когда у него закрутился роман с коллегой по фильму «Жара» Агнией Дитковските, никто об этом не знал. Они успели пожениться и родить сына Федора. Только когда уже их пара рассталась, их отношения стали достоянием общественности.

Чадову удалось сохранить дружеские отношения с бывшей возлюбленной. Они вместе воспитывают своего наследника. Первое время они не говорили мальчику, что развелись. Обычно актер редко публикует фото с сыном, но новогодние каникулы они провели вместе. Алексей успел сводить наследника на премьеру мультика «Иван Царевича и Серый Волк», а также начал приобщать его к спорту.

Сейчас актер отдыхает на Бали. Пятилетний Федор проводит время с ним. Даже на отдыхе они поддерживают активный образ жизни. Чадов решил научить сына кататься на доске для сапсерфинга и у малыша уже есть первые успехи. На новом фото наследник звезды стоит на доске с веслом. Он облачен в кепку, футболку и плавательные шорты, чтобы не обгореть, а на его руках красуются надувные нарукавники. В это время его отец плавает рядом в воде. «Балансируем», — лаконично подписал кадр Алексей.

Поклонники восхитились кадром. Многие похвалили мальчика. «Чадовы изумительные! Порода мужчин огонь! Федя очень трогательный сын, очень похож на вас, а глаза мамины», — отметила одна из подписчиц артиста. А специально для портала Teleprogramma.pro. известный серфер Денис Дрогайкин рассказал, с какого возраста детей можно начинать обучать сапсерфингу.

«Все зависит от родителей. С какого возраста они готовы ставить ребенка на доску. Тем более, что каждый ребенок индивидуален. Есть люди, которые обучают этому детей с двух лет. Главное, что обязательно нужно сделать во время таких занятий, это одеть на ребенка спасательный жилет», — высказался эксперт.

По его словам, Чадов все сделал правильно, обезопасив своего сына нарукавниками. «Сапсерфинг достаточно безопасный. Ты плывешь, как на лодке. Если у него нарукавники и отец рядом, то с точки зрения безопасности это нормально», — пояснил Денис. Он посоветовал родителям, которые хотят начать обучать своих детей любым из видов серфинга, для начала узнать у самого ребенка, хочет ли он этого. Дрогайкин отметил, что катание на доске развивает координацию, а также хорошо влияет на физическое развитие, эмоциональное и умственное. Но, как и любой спорт, тут можно получить травмы, это всегда стоит учитывать.

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Справка Teleprogramma.pro: Денис Дрогайкин окончил МГУ, но с юности его тянуло к спорту. Он пришел в серфинг после 12 лет занятий сноубордом. С тех пор Денис 7-10 раз в год выезжает на океан. Он в 2013 году основал клуб Surfway Moscow, которым руководит. За это время в стенах клуба обучилось более 5000 человек. Отметим, что Дрогайкин — сертифицированный серф-инструктор по системе ISA (Международная ассоциация серфинга). Несмотря на занятость, он продолжает работать с учениками.