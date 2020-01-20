Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Многие были потрясены, когда Роман Абрамович объявил о расставании с Дарьей Жуковой. Однако экс-супруги заверили, что сохранили дружеские отношения и продолжат вместе воспитывать детей: сына Аарона-Александра и дочь Лею.

Также бизнесвумен продолжает заниматься музеем современного искусства «Гараж» в Москве. Долго светская львица не была одна. Уже больше двух лет она строит отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

больше по теме Настоящая принцесса: Дарья Жукова выбрала пышное свадебное платье со шлейфом Бизнеследи устроила грандиозное торжество для звездный гостей.

В прошлом году влюбленные много путешествовали. На отдыхе в Черногории Дарья получила предложение руки и сердца. Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии. В первый день Жукова блистала в пышном платье и накидке со шлейфом. Они со Ставросом обменялись клятвами на глазах звездных гостей.

Праздник прошел в отеле, который принадлежит семье жениха. У озера были поставлены палатки, где гости и веселились весь день. Этот банкет обошелся молодоженам в 5 миллионов фунтов стерлингов, а это 400 миллионов рублей. Невеста пригласила на торжество таких звезд, как Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг, поэтому много внимания было уделено безопасности.

Во второй день Жукова продолжила развлекать гостей. Ходят слухи, что пара запретила делать фото и снимать видео на празднике. Так же ранее поступила другая пара: Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Но несколько снимков все же попали в Сеть. Так, модель Стелла Максвелл опубликовала кадр, который дал возможность рассмотреть стиль свадебной вечеринки. Видно, что гости мероприятия и приглашенные аниматоры примерили меховые шапки, шубы и длинные рубашки с поясом.

Женщины надели красивые кокошники, украшенные драгоценными камнями. «Из России с любовью», — подписала Стелла фотографию. Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле. Скорее всего, гости танцевали, поздравляли молодоженов и веселились до утра. К слову, на этом отдых не закончился. Дарья предложила своим друзьям развлечения на склоне: желающие могли покататься на лыжах и сноубордах.