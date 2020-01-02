Абрамович пожертвовал громкой вечеринкой ради дочери

Олигарх обожает светские вечеринки. Он и сам нередко является организатором масштабных мероприятий.

Несколько лет назад бизнесмен Роман Абрамович приобрел шикарную виллу на на карибском острове Сен-Бартс. Раньше эта недвижимость принадлежала Рокфеллерам.

Миллиардер каждый год отправляется на райский остров и устраивает грандиозную новогоднюю вечеринку. В его владения съезжаются все звезды Голливуда.

Но в этот раз Абрамович сделал исключение. Он решил не встречать Новый год в большой компании, а ограничиться лишь любимой дочерью Софьей. Именно с ней олигарх веселился на своей собственной роскошной яхте «Эклипс». Можно с уверенностью назвать судно огромным, ведь его длина составляет 162 метра.

25-летняя наследница бизнесмена поделилась предновогодним снимком на своей странице в социальной сети Instagram. На фото она запечатлена в шифоновом мини-платье темно-красного цвета на борту корабля.