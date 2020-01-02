НОВОСТИ

Абрамович пожертвовал громкой вечеринкой ради дочери

Олигарх обожает светские вечеринки. Он и сам нередко является организатором масштабных мероприятий.

Абрамович пожертвовал громкой вечеринкой ради дочери
Софья Абрамович. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch

Несколько лет назад бизнесмен Роман Абрамович приобрел шикарную виллу на на карибском острове Сен-Бартс. Раньше эта недвижимость принадлежала Рокфеллерам.

Миллиардер каждый год отправляется на райский остров и устраивает грандиозную новогоднюю вечеринку. В его владения съезжаются все звезды Голливуда.

Но в этот раз Абрамович сделал исключение. Он решил не встречать Новый год в большой компании, а ограничиться лишь любимой дочерью Софьей. Именно с ней олигарх веселился на своей собственной роскошной яхте «Эклипс». Можно с уверенностью назвать судно огромным, ведь его длина составляет 162 метра.

25-летняя наследница бизнесмена поделилась предновогодним снимком на своей странице в социальной сети Instagram. На фото она запечатлена в шифоновом мини-платье темно-красного цвета на борту корабля.

«Улыбайтесь, потому что 2019 год уже почти закончился», — написала дочь Романа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новый год 2020Роман АбрамовичСофья Абрамовичяхта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Абрамович пожертвовал громкой вечеринкой ради дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: