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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера в Париже

По данным зарубежных СМИ, торжество состоялось в минувшие выходные.

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера в Париже
Дарья Жукова. фото: globallookpress.com

Дарья Жукова — известный предприниматель. Ее часто можно увидеть в компании голливудских звезд. Она тепло общается с Кэти Перри и Орландо Блумом. Вот уже третий год девушка строит отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Они часто вместе путешествуют и даже встретили Рождество вместе в прошлом году. А не так давно влюбленные провели вместе отпуск в Хорватии. Вскоре после этого бизнесвумен похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.

И вот 17 октября в зарубежных СМИ появилась информация, что влюбленные поженились. Сообщается, что свадьба состоялась в минувшие выходные в Париже. По словам очевидцев, что церемония бракосочетания была без излишков и прошла в уютной и скромной обстановке. Жуоква и ее избранник пригласили на праздник только самых близких друзей и родственников. Среди гостей были: Майя Хоук, Дерек Бласберг и Дженнифер Майер, об этом пишет Us Weekly.

Похоже, что свадьба прошла в обстановке строжайшей секретности, так как ни одного снимка ни молодожены, ни из родные не опубликовали. Напомним, что общество было шокировано, когда два года назад Дарья объявила о расставании с олигархом Романом Абрамовичем. Но они до сих пор продолжили вместе вести бизнес и воспитывать детей: Аарона и Лею. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и часто пересекаются на светских мероприятиях.

Добавим, что возлюбленный Жуковой  является внуком известного греческого судовладельца. Его дед-магнат после смерти оставил родным состояние в 2,5 млрд. долларов. Ставрос родился в Нью-Йорке, но рос в Париже, на Гавайях.  Ходят слухи, что с бывшей женой Абрамовича у него общие интересы, а также они оба  любят искусство.

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Дарья ЖуковаЗвездные свадьбыРоман Абрамович
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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера в Париже
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