Звездный стиль

Настоящая принцесса: Дарья Жукова выбрала пышное свадебное платье со шлейфом

Бизнеследи устроила грандиозное торжество для звездный гостей.

Настоящая принцесса: Дарья Жукова выбрала пышное свадебное платье со шлейфом
Дарья Жукова. фото: globallookpress.com/

Дарья Жукова спустя три года после развода с Романом Абрамовичем нашла новую любовь. В последнее время ее часто видели с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. У них закрутился роман вскоре после того, как светская львица рассталась с Абрамовичем. А прошлым летом девушка получила предложение руки и сердца. Скромную свадьбу только для близких влюбленные сыграли в Париже, а 18 января состоялось уже пышное торжество в Швейцарии.

На свадебную вечеринку пригласили 500 гостей, среди которых множество знаменитостей — Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг. Все они остановились в фешенебельном отеле в Швейцарии Kulm, принадлежащий семье жениха. Там же Жукова обменялась клятвами со своим избранником. Ее поздравила даже принцесса Беатрис, которая считается ее близкой подругой.

А вот Ксения Собчак поздравила девушку дистанционной. В Сети она опубликовала фото с торжества, на котором Дарья запечатлена в свадебном наряде. Девушка отказалась от фаты. Она выбрала пышное платье из плотной ткани, а также надела плащ со шлейфом. Волосы невеста собрала в высокий пучок. По некоторым данным наряд для звездной невесты создал итальянский Модный дом Valentino.

Многие сравнили ее платье со свадебным нарядом супруги Федора Бондарчука Паулины Андреевой. Влюбленные поженились осенью 2019 года, устроив закрытое торжество в Санкт-Петербурге. К слову, Жукова, как все русские, будет гулять два дня. Гостей помимо банкета ждут развлечения на склоне, им предложат покататься на лыжах и сноубордах, пишет Daily Mail. 

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Тэги:

Дарья ЖуковаЗвездные свадьбыЗвездный стильРоман АбрамовичСтаврос Ниархос
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Настоящая принцесса: Дарья Жукова выбрала пышное свадебное платье со шлейфом
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