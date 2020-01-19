Дамам на заметку: Сябитова назвала профессии, в которых заняты настоящие мужчины

Однако, женихи в этих сферах получают не очень много.

Для всех женщин, которые не могут найти счастье в личной жизни и страдают от поверхностных мужчин, телесваха Роза Сябитова назвала профессии, где можно найти настоящих представителей сильного пола. На своей странице в Instagram ведущая отметила, что достойные женихи «обитают» в армии, больницах и школах, но они не всегда привлекательны для невест.

«Военные, врачи и учителя мало получают. Но, как говорила моя бабушка: «Хотите счастливых дней больше, сытых будет меньше». Выбор за нами!» — написала Роза Раифовна.

57-летняя сваха спросила у своих подписчиц, пошли бы они замуж за мужчин этих профессий. Напомним, что телеведущая на своей странице в соцсети нередко отвечает на вопросы одиноких и замужних дам. Недавно она давала советы, как бороться со скукой в идеальных отношениях, и призывала женщин не встречаться с женатыми кавалерами.

А вы согласны с телесвахой, что настоящих мужчин можно найти именно в этих профессиях?