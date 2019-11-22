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«Мужа надо кормить»: Сябитова вспомнила, как в детстве наставляла дочь

По словам телесвахи, о будущем счастливом замужестве она говорила Ксении, когда та была еще малышкой.

«Мужа надо кормить»: Сябитова вспомнила, как в детстве наставляла дочь
Роза Сябитова с дочкой Ксенией (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Роза Сябитова рассказала о том, что о будущем счастливом замужестве она говорила своей дочери, когда та была еще крохой. Сейчас наследнице главной телевизионной свахи 27 лет и она не пренебрегает советами звездной мамы. По словам знаменитости, в пору кризиса 90-х годов никто «особо не шиковал», а еда была простой из недорогих продуктов. Но это время соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале всегда вспоминает с теплотой. Сябитова призналась, что с ранних лет делилась с дочерью залогом крепких супружеских отношений.

«Я ей говорила: В будущем выйдешь замуж, чтобы семья была счастливой, мужа надо кормить», — делится воспоминаниями телеведущая.

При этом Роза Раифовна убеждала наследницу в том, что мужчина вряд ли сможет прожить на одних салатных листьях, в его рационе обязательно должно быть мясо. А это значит, что каждая будущая невеста, по мнению телесвахи, просто обязана уметь хорошо готовить, в противном случае, она разочарует возлюбленного своими кулинарными изысками.

С маленькой дочкой Роза часто варила борщ и Ксюша под чутким присмотром мамы запоминала все нужные рецепты. Для детей, по мнению Сябитовой, готовка очень интересный и необычный процесс. Ведь всегда можно проявить фантазию, используя даже самые простые продукты.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛариса ГузееваПрограмма «Давай поженимся!»Роза Сябитова
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«Мужа надо кормить»: Сябитова вспомнила, как в детстве наставляла дочь
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