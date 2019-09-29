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Сябитова призвала женщин отказаться от романов с женатыми мужчинами

Телеведущая уверена, что подобные отношения в итоге ничем хорошим не закончатся.

Сябитова призвала женщин отказаться от романов с женатыми мужчинами
Роза Сябитова Фото: globallookpress.com

57-летнюю ведущую шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Розу Сябитову поклонницы часто просят помочь наладить личную жизнь. Обычно главной свахе страны они задают похожие вопросы. Самые частые Сябитова публикует в своем блоге, чтобы сразу ответить всем.

Недавно телеведущая в социальной сети подняла непростую тему – отношения девушек с женатыми мужчинами. К Сябитовой обратилась 35-летняя женщина. Она десять лет встречалась с мужчиной, у которого была семья. Женщина надеялась, что в итоге возлюбленный разведется с женой и выберет ее. Однако все произошло с точностью да наоборот.

После разрыва подопечная Сябитовой несколько лет приходила в себя. Как только сложный период завершился, телеведущая помогла ей начать новые отношения. Так Роза обратилась к своим подписчицам и попросила их не заводить романы с женатыми мужчинами.

Сябитова уверена, что в такой ситуации женщины только теряют время.

«Даже не мечтайте, что, встречаясь с женатым мужчиной, храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь. Не сидите и не бездействуйте. Прошли те времена, когда мужчина боролся за женщину. Теперь личное счастье в ваших руках. И помните, что Любовь должна приносить счастье!», — отметила Сябитова.

Напомним, недавно телеведущая дала женщинам другой совет. Она также полагает, что девушкам не стоит гнаться за богатыми кавалерами.

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Сябитова призвала женщин отказаться от романов с женатыми мужчинами
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