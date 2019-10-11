Сябитова посоветовала, как бороться со скукой в идеальных отношениях

Знаменитая сваха рассказала, что и сама в свое время столкнулась с тем, что не испытывала притяжения к мужчине.

Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова дала дамам совет, как бороться со скукой в отношениях с идеальным мужчиной. Знаменита сваха рассказала, что в свое время так же, как и многие другие женщины, столкнулась с ситуацией, когда встретила настоящего мужчину – ласкового, заботливого и внимательного, но не смогла почувствовать к нему притяжения. Долгое время Сябитова пыталась понять причину собственных ощущений, но окончательно ответить себе на этот вопрос телеведущая смогла спустя многие годы.

Роза акцентировала внимание, что секрет кроется в стремлении человека тянуться ко всему, что напоминает ему собственную семью. Взрослые люди на подсознательном уровне стремятся воссоздать картины детства. Конкретно в таких случаях инстинкт работает против каждого из нас.

Сябитова призвала женскую аудиторию не расставаться со своим новым мужчиной, а искать проблемы развития в себе.

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«Ни в коем случае не бросайте хорошего человека. Он лучшее, что встретилось вам в жизни. Вместо этого поработайте над собой, стараясь понять и исправить свою эмоциональную программу: расстаньтесь с комплексом, а не с человеком», — резюмировала она.