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«Можно и мальчика, и девочку»: 51-летняя Бондарчук хочет родить возлюбленному детей

Уже продолжительное время светская львица встречается с Сергеем Харченко.

«Можно и мальчика, и девочку»: 51-летняя Бондарчук хочет родить возлюбленному детей
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com/

Светлана Бондарчук много лет прожила в браке с Федором Бондарчуком, но в 2016 году они развелись. Режиссер вскоре стал встречаться с Паулиной Андреевой, на которой женился в этом году. А вот его экс-супруга сначала пыталась строить отношения с фотографом Сергеем Табуновым, а теперь уже больше года живет с директором дизайнерского агенства Сергеем Харченко. Недавно светская львица запустила с ним совместный проект — шоу «Света вокруг света».

На днях Светлана дала интервью для YouTube-канала Tatler. Она прошла проверку на детекторе лжи. Когда у бизнесвумен спросили, хочет ли она выйти замуж, то блондинка дала неоднозначный ответ. Она заверила, что нет, а потом призналась, что может передумать в любой момент. Также ее слова о любви к Харченко оказались правдивыми на 90%. Когда речь зашла о детях, то светская львица призналась, что хочет завести с возлюбленным общих наследников.

«Да, я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы, помимо наших уже имеющихся детей, которых и так достаточное количество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мне как-то с мальчиками понятнее, хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку», — разоткровенничалась Бондарчук.

Также она не стала скрывать, что зарабатывает больше Харченко. Более того, звезда отметила, что и будучи замужем, тоже имела больше денег, чем ее супруг. Затронула женщина и тему своего развода с Федором. Она отметила, что никто ни к кому не уходил. «У нас не было людей-разлучников. Это наш личный с Федором был кризис. Мы не перешли на новый уровень», — пояснила Светлана. Она добавила, что у нее хорошие отношения с экс-мужем.

Напомним, что от первого брака у Светланы есть сын Сергей и дочь Варвара. У ее возлюбленного также есть дочка от прошлых отношений. Более того, светская львица уже стала бабушкой. Она заверила, что очень их любит, но быть бабушкой блондинке не нравится.

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звездные семьиНовости googleСветлана БондарчукСергей Харченко
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«Можно и мальчика, и девочку»: 51-летняя Бондарчук хочет родить возлюбленному детей
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