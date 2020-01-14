ЗВЕЗДЫ

Нюша в бикини телесного цвета игриво позировала на песчаном побережье

Певица и ее муж поделились завораживающими кадрами с острова Бали.

Нюша в бикини телесного цвета игриво позировала на песчаном побережье
Нюша с мужем. фото: instagram.com/igorsivovv/

Нюша состоит в браке с Игорем Сивовым. Она больше года назад подарила ему дочь. Певица никогда не скрывала, что мечтает стать матерью. свою наследницу она долго скрывала от публики. Как оказалось, девочка получила необычное имя Симба. Сейчас артистка уже вернулась в форму. Она без стеснения демонстрирую свою фигуру в откровенных нарядах. Наличие ребенка не мешает ей дальше строить карьеру и путешествовать.

После Нового года Нюща и Сивов отправились на Бали, излюбленный многими курорт. Певица там отдыхает также с сыновьями своего супруга от прошлых отношений. Она быстро нашла с мальчиками общий язык и рада тому, что у них такая большая семья. На днях они отправились в сафари-тур. «Эмоции просто зашкаливают», — заверил Игорь в соцсети.

Похоже, что после насыщенного отдыха артистка предалась релаксу. На новом снимке она предстала в пикантном купальнике телесного цвета. Прямо на песчаном побережье звезда занялась йогой с мужем. Сивов смог поднять ее, лежа на спине и выпрямив ноги. Нюша позировала без макияжа, но ее лицо озаряла улыбка.

«В жизни и в бизнесе мужчина, выбравший путь поддержки и сильного плеча, всегда получает взаимность, любовь и преданность своей половинки, будет окружён вниманием и заботой. Йога — один из способов напомнить об этой основе семейного счастья», — поделился своим мнением Игорь.

Поклонники восхитились идиллией, которая царит на фото. И, конечно, их впечатлила физическая подготовка влюбленных. «Какие же вы красивые! Счастья вам много-много», «Просто супер получилось! Вы чудесно смотритесь», «Какая Нюша стройная и подтянутая», — прокомментировали пост подписчики. Позже Нюша опубликовала ряд снимков, на которых сидит в смелой позе на песке в том же купальнике, демонстрируя сочные формы.

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Нюша в бикини телесного цвета игриво позировала на песчаном побережье
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