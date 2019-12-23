«Сильной личности — сильное имя»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

В недавнем интервью певица Нюша рассекретила имя годовалой дочери. Наследницу супруга бизнесмена Игоря Сивова назвала — Симбой. Как выяснилось, малышка могла получить и другое имя — став Мирославой. Однако родители крохи все же остановились на том варианте, который устраивал их обоих. Позже знаменитость объяснила, почему они с мужем назвали наследницу столь оригинально. По словам певицы, такого сочетания нет ни у кого из ее знакомых, кроме того, Нюша подметила, что ей нравится, как оно звучит — Симба Игоревна Сивова.

Артистка не стала скрывать: в свое время она поменяла имя в паспорте, не захотев оставаться Анной. Поп-исполнительница посетовала на то, что это очень распространенное имя. Нюша уточнила, что им с возлюбленным очень нравится «Король Лев». Певица не видит ничего плохо в том, что их с мужем девочка будет ассоциироваться у окружающих с этим мультфильмом. Но самое главное, по мнению знаменитости, не в этом. Нюша напомнила, что ее дочка по знаку зодиака Скорпион.

«Сильной личности нужно сильное имя», — отметила певица в интервью Hello!.

Ранее в беседе с поклонниками исполнительница отметила, что многие ждут от нее новых композиций и клипов. По словам артистки, если раньше она могла дневать и ночевать на звукозаписывающей студии, то теперь она принадлежит не только самой себе: у нее любимый муж и ребенок, которые нуждаются в ее заботе, внимании и поддержке. При этом Нюша уточнила, что вряд ли смогла бы отказаться от сцены. На протяжении всего декретного отпуска она мечтала вернуться к работе — съемках, выступлениям, интервью, гастролям и частым перелетам.