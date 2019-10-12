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«Буду жить без нее»: Нюша избавилась от родинки на лице

Певица заявила, что решила сменить имидж.

«Буду жить без нее»: Нюша избавилась от родинки на лице
Нюша. фото: globallookpress.com

29-летняя Нюша в прошлом году стала мамой. Она родила дочь, чье имя до сих пор скрывает. Некоторое время девушка посвятила только материнству, но потом вернулась на сцену. Артистка стала больше общаться с поклонниками и весной позволила своим фанатам выбрать себе имидж для нового трека. Но оказалось, что самой певице не нравилась одна деталь в ее внешности, которую многие считали изюминкой, — родинка над верхней губой.

В соцсети на днях Нюша сообщила, что решилась на важный шаг. Она удалила родинку на лице.

«С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой», — заявила артистка.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали певицу, а другие расстроились из-за ее поступка. «Молодец! Красоту ни чем не испортишь!», «С родинкой или без — ты всегда прекрасна!», «Очень жаль, Ню! Родинка была твоей особенностью, изюминкой», «Лучше бы оставила», «Мы всегда тебя поддержим», «Мы так привыкли к ней уже», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на фото, которое звезда сделала утром, на ее лице еще есть злосчастная родинка.

фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

А вы как считаете, Нюша поступила правильно?

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«Буду жить без нее»: Нюша избавилась от родинки на лице
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