«Не дает покоя слава Собчак»: Меньщиков раскрыл планы Водонаевой

Новость о том, что молодым семьям будут выплачивать по миллиону рублей за троих детей, вновь заставила Алену Водонаеву выступить со скандальным заявлением. Совсем недавно она советовала россиянам «не рожать рабов этому государству» и вот опять!

В своем блоге модель написала, что «миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради денег».

Слова Алены Водонаевой вызвали бурную реакцию общественности. Одним из первых высказался экс-возлюбленный модели Степан Меньщиков. Он назвал заявление Алены ошибкой и посоветовал ей выражаться более деликатно.

«Нельзя называть малообеспеченных людей нищебродами и быдлом, ведь за такое «остроумие» можно пострадать от них же где-нибудь в подворотне», — говорит Степан Меньщиков телеканалу «360».

Он уверен, что Алена не просто рассуждает на актуальные темы, но ставит перед собой глобальные цели. Ей не дает слава Ксении Собчак и с помощью постоянных скандалов она мечтает повторить путь светской львицы.

Певец Шура поддерживает эту версию и говорит, что если у Зеленского получилось, то у Алены есть все шансы на скандале сделать себе политическую карьеру. А продюсер Иосиф Пригожин заявил, что девушка может иметь свое мнение, но не вправе делать оскорбительные заявления.