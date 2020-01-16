«Превратила принца в лягушку»: Пригожин съязвил на счет Меган Маркл

Мировые СМИ продолжают следить за ситуацией в британской монархии, которую штормит после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Ситуацию спешат прокомментировать как западные, так и российские знаменитости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем Инстаграм пост, в котором съязвил на счет герцогини Сассекской. Супруг певицы Валерии запостил картинку, на которой написано, что Меган Маркл – единственная женщина в мире, превратившая принца в лягушку.

Язвительная шутка нашла отклик у подписчиков. В комментариях активно ставят лайк забавной картинке и высказывают свое мнение на тему ухода принца Гарри и Меган Маркл из Букингемского дворца. И пока одни жалеют принца, другие одобряют выбор пары, выбравшей свободу и независимость.

«Он сделал свой выбор, женившись на ней, и ради любимой женщины он выбрал свободу. В любом случае, ему в этой королевской семье ничего не светило», «Все революции из-за женщин. Вот ещё один яркий пример!», «Не от жизни хорошей она сделала такой выбор, лишив себя привилегий», — пишут комментаторы.

А пользовательница с ником dzhirgalchonaeva и вовсе категорично заявила, что герцоги Сассекские сделали единственно правильно выбор: «Меган — суперженщина! И уйти от королевской семьи Гарри задумал еще, когда потерял мать. Так что респект им, что смогли вырываться из этого ада с педофилами, наркотой, убийствами и реалити-шоу с живыми людьми, которых даже не спросили, хотят они в этом участвовать или нет. А заставили только потому, что родились в этой семье».

Комментаторы не упустили случая пошутить и над самим Пригожиным: «Кого то , в лягушку превращают , кто то, за Шрека замуж выходит ))))) Мир удивительная штука», — написал один из них, намекая на то, что красавицу Валерию часто сравнивают с принцессой Фиона, а лысого Иосифа – с орком Шреком.

Тем временем, страсти вокруг Меган и Гарри накаляются. Отец герцогини, 75-летний Томас Маркл, заявил о своей готовности выступить против собственной дочери в суде. Папа и дочь давно не общаются.

Однако благодаря скандалу младший внук королевы Елизаветы с супругой стали еще популярнее. После объявления пары об уходе из королевской семьи на Инстаграм принца Гарри и Меган Маркл подписалось около миллиона человек.