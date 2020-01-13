Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков попал в аварию на скользкой дороге

Степан Меньщиков угодил в аварию, ДТП произошло 8 января во Владимирской области. Звезда «Дома-2» ехал по делам и не справился с управлением на скользкой дороге.

«Было скользко, машина слетела в кювет и задымилась. Мы побоялись, что можем сгореть, поспешили выбраться из салона», — вспоминает Меньщиков. – «У меня повреждена рука, болит ребро, у товарищей тоже травмы, но в общем, все нормально».

В последнее время на долю Степана выпадают нелегкие испытания. В начале ноября прошлого года он пережил потерю отца, который незадолго до кончины перенес инсульт. А полтора года назад распался их пятилетний брак с Евгенией Шамаевой. У супругов двое детей — сын Иван и дочь Варвара. Причиной развода стали измены женщины.

Несмотря на расставание, Меньщиков продолжает общаться с детьми и даже на гастролях находит возможность уделить наследникам время, чтобы узнать как прошел день.

«Даже я на гастролях в другом городе, мы общаемся по видео-связи, Ваня мне рассказывает обо всем», — сообщил Степан «СтарХиту». – «Дети не должны страдать из-за развода родителей. Наверное, буду продолжать общаться и с бывшей супругой, и с Михаилом. Но сейчас мне пока надо побыть наедине с самим собой».

Ранее Степан Меньщиков трогательно поздравил Викторию Боню с 40-летием. Шоумен опубликовал снимок с бывшей девушкой 13-летней давности, сообщает 5-tv.ru.