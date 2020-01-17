«Втихаря от детей стираю кружевное белье»: Климова пошутила о личной жизни

Екатерина подметила, что благодаря своей актерской профессии она пока еще не разучилась флиртовать.

41-летняя Екатерина Климова не запрещает бывшим мужьям навещать их наследников. От ювелира Ильи Хорошилова еще в двадцать четыре года она родила своего первенца — дочь Елизавету. В союзе с Игорем Петренко на свет появились двое сыновей: Матвей и Корней. От Гелы Месхи у актрисы есть четырехлетняя Белла.

По словам знаменитости, у всех ее детей есть папы. Они имеют возможность общаться когда и сколько угодно, причем на любой территории. Все зависит от желания и занятости отцов.

Климова не стала скрывать: и после третьего брака она не разучилась флиртовать. Именно актерская профессия, по мнению Екатерины, держит ее в тонусе. Знаменитость пошутила над тем, что ей тайком от детей приходится по ночам стирать кружевное белье, чулки и корсет после спектакля «Мастер и Маргарита». По словам актрисы, если ее поймают за этим процессом, сразу же решат, что у мамы бурная личная жизнь.

«Видели бы вы, как я втихаря от детей стираю кружевное белье», — посетовала Климова в интервью «Каравану историй».

При этом знаменитость уточнила, что флирт с годами меняется. В юности все так мило — ямочки на щечках, хлопаешь ресничками, не без улыбки говорит Екатерина. Однако в сорок лет эта же картина, по мнению актрисы, вызовет неоднозначную реакцию. В зрелости, по словам Климовой, есть свой шарм.