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«Сколько гениальных песен тобой написано»: Валерия похвалила мужа Проскуряковой

17 января народный артист России отмечает свой день рождения.

«Сколько гениальных песен тобой написано»: Валерия похвалила мужа Проскуряковой
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная Иосифа Пригожина не оставила без внимания тот факт, что муж Юлии Проскуряковой отмечает свое 60-летие. Игорь Николаев появился на свет 17 января 1960 года. Еще до знакомства с нынешней избранницей, композитор состоял в отношениях с украинской исполнительницей Наташей Королевой, которая сейчас живет в браке с Сергеем Глушко, больше известным под псевдонимом Тарзан. В союзе с артисткой у Николаева детей не было. В новых отношениях с танцором Наташа родила единственного сына Архипа. К слову, у Игоря есть 41-летняя дочь Юлия от первого брака. Также народный артист России воспитывает дочку Веронику от Юлии Проскуряковой. Падчерица певицы младше своей мачехи на четыре года.

Супруга музыкального продюсера — певица Валерия — лично поздравила именинника с 60-летием, пожелав ему новых творческих свершений. Кроме того, поп-исполнительница напомнила, что ждет от Игоря Николаева новый хит, который сможет включить в свой обновленный репертуар.

«Сколько гениальных песен тобой написано, сколько еще их будет впереди! Неиссякающего тебе вдохновения, любви, семейного счастья и радости», — отметила Валерия.

Народного артиста России с личным праздником также поздравили: Алла Пугачева, Анита Цой, модельер Игорь Гуляев, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Анна Нетребко и многие другие.

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Валериядети звездЗвездные детизвездные парыИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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«Сколько гениальных песен тобой написано»: Валерия похвалила мужа Проскуряковой
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