Пугачева рассекретила, как ласково называет 60-летнего Николаева

17 января свой день рождения отмечает народный артист России Игорь Николаев. Примадонна отечественного шоу-бизнеса не забыла поздравила именинника с 60-летием, рассекретив при этом, как ласково называет мужа Юлии Проскуряковой.

Как выяснилось, композитора Алла Пугачева называет не иначе, как Игоряша. Не секрет для многих, что Николаев дружит с семьей Пугачевой на протяжении долгих лет. Вместе с супругой музыкант не раз бывал в гостях в подмосковном особняке певицы и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь. Кроме того, четырехлетняя дочка Проскуряковой — Вероника — успела подружиться с шестилетними Гарри и Лизой.

«Игоряша, дорогой! С Днем рождения!» — обратилась к имениннику Примадонна, раскрыв, каким уменьшительно-ласкательным вариантом имени она обычно называет Николаева.

К поздравлениям Алла Борисовны присоединилась и Анита Цой. Она пожелала композитору процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия.

«Крепкого здоровья! Счастья и безграничной любви от семьи и поклонников», — отметила певица.

С днем рождения именинника также поздравил близкий друг Примадонны — модельер Игорь Гуляев. Возлюбленная композитора не стала скрывать, что она гордится своим мужем, считая его идеальным отцом. По словам Юлии, она ощущает поддержку и заботу своей второй половинки. Проскурякова уверена, муж ее любит и боится потерять.