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Пугачева рассекретила, как ласково называет 60-летнего Николаева

Примадонна отечественного шоу-бизнеса поздравила именинника с днем рождения.

Пугачева рассекретила, как ласково называет 60-летнего Николаева
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

17 января свой день рождения отмечает народный артист России Игорь Николаев. Примадонна отечественного шоу-бизнеса не забыла поздравила именинника с 60-летием, рассекретив при этом, как ласково называет мужа Юлии Проскуряковой.

Как выяснилось, композитора Алла Пугачева называет не иначе, как Игоряша. Не секрет для многих, что Николаев дружит с семьей Пугачевой на протяжении долгих лет. Вместе с супругой музыкант не раз бывал в гостях в подмосковном особняке певицы и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь. Кроме того, четырехлетняя дочка Проскуряковой — Вероника — успела подружиться с шестилетними Гарри и Лизой.

Певица Юлия Проскурякова и ее супруг Игорь Николаев
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев не пропустили премьеру фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» (Фото: Globallookpress.com)

«Игоряша, дорогой! С Днем рождения!» — обратилась к имениннику Примадонна, раскрыв, каким уменьшительно-ласкательным вариантом имени она обычно называет Николаева.

К поздравлениям Алла Борисовны присоединилась и Анита Цой. Она пожелала композитору процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия.

«Крепкого здоровья! Счастья и безграничной любви от семьи и поклонников», — отметила певица.

С днем рождения именинника также поздравил близкий друг Примадонны — модельер Игорь Гуляев. Возлюбленная композитора не стала скрывать, что она гордится своим мужем, считая его идеальным отцом. По словам Юлии, она ощущает поддержку и заботу своей второй половинки. Проскурякова уверена, муж ее любит и боится потерять.

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Пугачева рассекретила, как ласково называет 60-летнего Николаева
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