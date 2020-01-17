«С юбилеем, наш Моцарт»: Орбакайте обратилась к Николаеву в честь его юбилея

Кристина Орбакайте не забыла поздравить супруга Юлии Проскуряковой с днем рождения. 17 января композитор отмечает свое 60-летие. Старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса призналась, что гордится своей дружбой с Игорем Николаевым, считая его талантливым и одаренным человеком.

По словам певицы, возможность общаться и сотрудничать с именитым музыкантом она воспринимает как бесценный дар. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова пожелала имениннику крепкого здоровья, счастья и процветания.

«С юбилеем, наш Моцарт! Такой заряд таланта и юмора — большая редкость, будь счастлив, дорогой друг», — отметила певица.

С днем рождения именинника поздравила и Алла Борисовна, рассекретив, каким уменьшительно-ласкательным вариантом имени она обычно называет мужа Проскуряковой. Как выяснилось, к композитору певица обращается не иначе, как к Игоряше.

От Юлии Проскуряковой у артиста есть четырехлетняя дочка Вероника. По словам певицы, ее родители живут в Екатеринбурге. Муж не препятствует возлюбленной навещать маму и папу. В поездки избранница композитора обычно отправляется вместе с их общей наследницей. В гости к близким певица старается наведываться несколько раз в год.

Кроме того, теща Игоря Николаева Людмила Ивановна и тесть Павел Сергеевич часто приезжают в гости к зятю. Народный артист России окружил возлюбленную заботой и вниманием. Для 37-летней Юлии композитор оборудовал в их доме личную гардеробную, отдав под это помещение целую комнату.