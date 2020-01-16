ЗВЕЗДЫ

«Зачем подруга вас гладит?»: невестка Орбакайте сняла пикантное видео на отдыхе

Поклонники заподозрили, что Алена Краснова пытается вызвать у мужа ревность.

«Зачем подруга вас гладит?»: невестка Орбакайте сняла пикантное видео на отдыхе
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков родился в звездной семье. Его мама Кристина Орбакайте, а бабушка сама Алла Пугачева. Молодой человек старший внук Примадонны. Рыжеволосый парень выступает со своей рок-группой. Уже несколько лет он живет в браке со своей возлюбленной Аленой Красновой. Они не торопятся обзаводиться детьми, наслаждаясь жизнью. После Нового года пара отправилась в отпуск с дружной компанией.

Пресняков и Краснова любят отдыхать на Бали. На этот раз они решили снова насладиться красотами этого острова. Супруга музыканта уже успела отметиться в бикини и даже отрывалась на вечеринке с друзьями. При этом за отпуск она ни разу не опубликовала фото с Никитой. А накануне невестка Орбакайте поделилась коротким роликом, на котором позирует в насыщенно розовом купальнике с подругами, которые тоже облачились в бикини.

Девушка в черном купальнике в какой-то момент гладит Алену по груди. «Этот бумеранг достоин ленты! Каких усилий стоило это снять, да ещё так, чтобы все были худые и красивые, девочки такие девочки», — написала супруга Преснякова. Однако видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые решили, что это слишком откровенно, а другие предположили, что девушка хочет вызвать ревность у мужа.

«Алена, а зачем подруга вас гладит за грудь? Никита, же приревновать может?», «Везёт же этим Пресняковым, до чего же красивые и фигуристые их жёны, что у Володи Кристина супер, что Алёна у Никитоса, загляденье, а фигура просто шикарная, Алён, модельный бизнес, это твоя стезя!», «Алена жди новый заголовок прессы: жена внука Примадонны устала от бесконечных гастролей мужа и стала лесбиянкой», — стали обсуждать увиденное поклонники.

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«Зачем подруга вас гладит?»: невестка Орбакайте сняла пикантное видео на отдыхе
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